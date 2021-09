Der 64-Jährige Bernd Wiegand als Rettungsschwimmer am Heidesee in Halle.

Bernd Wiegand in kurzer Hose und T-Shirt, ganz in Rot, dazu barfuß – so haben ihn die Hallenser wohl noch nie gesehen. Seit dieser Woche ist der derzeit suspendierte Oberbürgermeister als Rettungsschwimmer im Heidebad in Halle im Einsatz, wie der Geschäftsführer des Bades MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte. "Es lief sehr entspannt, das Bad ist für ihn bekannt, er hat seine Trainingseinheiten zum Teil hier absolviert", so Mathias Nobel.