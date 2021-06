Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand wirft dem Landesverwaltungsamt vor, das Ermittlungsverfahren gegen ihn zu verschleppen. Die Kommunal-Aufsichtsbehörde hatte Bernd Wiegand vorläufig des Amtes enthoben , wie es am Dienstag mitgeteilt hat.

In den vergangenen vier Monaten seien lediglich sechs Zeugen gehört worden, darunter jedoch kein Schlüsselzeuge wie etwa aus dem Katastrophenstab der Stadt, sagte Bernd Wiegand MDR SACHSEN-ANHALT. Dagegen werde er vorgehen. Um Rechtsklarheit zu erlangen, müssten solche Verfahren schnell geklärt werden. "Das was gegen mich vorgebracht wurde sind nur Vermutungen und deshalb ist es wichtig, die Zeugen auch zu hören und die sind bislang nicht angehört worden", so der suspendierte Oberbürgermeister.