Vogts Leben begann in Halle-Neustadt und genau diesen Fakt machte er zu seinem Claim auf den Weg in den Ratshof-Chefsessel. "Halle will einen Hallenser" – so stand es mit weißer Schrift auf braunem Grund unzähligen Plakaten. Und schon als Vogt noch für die CDU ins Rennen gehen wollte, betonte er, dass es nach Jahrzehnten endlich wieder Zeit werde, dass ein Kind der Stadt Oberbürgermeister wird. "Ich habe sowas von Lust drauf", sagte er damals und führte aus, dass seine Mutter eine Zeit lang arbeitslos war und er daher genau wisse, wie es sich anfühle, wenn man mit Geld nicht allzu gut gesegnet sei.



Am Sonntag setzte Vogt sich in einer Stichwahl knapp gegen seinen Konkurrenten Egbert Geier durch.