Das könne in Gegenden, in denen viel mit Holz geheizt werde, bei ungünstigen Wetterbedingungen zu hohen Feinstaubbelastungen führen. Das Umweltbundesamt hat einige Informationen zu diesem Thema zusammengestellt .

Heißt: Das Wetter muss mitspielen, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher immer mehr auf Holzheizungen setzen. Doch in diesem Winter heißt es wohl erst einmal: warm anziehen, abwarten und einen heißen Tee trinken.

Trotz langer Wartelisten für Holzöfen gibt Bezirksschornsteinfeger Börner für den kommenden Winter Entwarnung: Falls das Gas in den kommenden Monaten knapp werden sollte, seien die Privathaushalte in Deutschland zuletzt betroffen, würden also zuletzt vom Netz genommen.