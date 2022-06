In Halle und dem Saalekreis ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Computerbetrug: Es hatte in den vergangenen Tagen vermehrt Betrugs-Fälle beim Onlinebanking der Saalesparkasse gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, sind erst am Montag wieder jeweils 20.000 und 100.000 Euro von zwei Konten illegal abgebucht worden.