An dem Konzert hätten neben Pianist Igor Levit unter anderem der Musiker Danger Dan, das Ensemble Rozhinkes und Schauspieler Charly Hübner teilnehmen sollen. Der Erlös sollte unter anderem an die Familien der Betroffenen des Anschlags in Halle vom 9. Oktober 2019 gehen. Bereits gekaufte Karten dafür können an der Theaterkasse zurückgegeben werden.