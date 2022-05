Besondere Polizei-Eskorte Spenderorgan gefunden: Polizei weckt Patienten und bringt ihn ins Uniklinikum

Hauptinhalt

Nachdem ein Mann in Halle lange ein Spenderorgan gesuchte hatte, wurde das Uniklinikum in der Nacht zu Dienstag fündig. Das Problem: Das Krankenhaus erreichte seinen Patienten nicht. Also sprang die Polizei ein – und eskortierte ihn direkt zum Operationssaal.