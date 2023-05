Die Stadt Halle prüft, ob Mitarbeiter des Ordnungsamtes widerrechtlich im Parkverbot geparkt haben. Nach Aussagen eines Zeugen an die Stadt hatten die Mitarbeiter am 11. Mai 2023 ein Knöllchen an eine Autofahrerin verteilt, die in der Südstadt in Halle im Parkverbot vor einem Bäcker stand. Allerdings sollen die Ordnungshüter dann ebenfalls im Parkverbot gestanden haben, um sich beim Bäcker zu versorgen. Das Portal Du bist Halle hatte zuerst darüber berichtet.