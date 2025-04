Die Bürgerinitiative "Orgacid" hat erneut eine umfassende Sanierung der ehemaligen Chemiewaffenfabrik in Halles Stadtteil Ammendorf gefordert. Anlass war eine Gedenkveranstaltung am Mittwochvormittag. Dabei wurde an die Ankunft amerikanischer Truppen in der Chemiewaffenfabrik in Halle-Ammendorf vor 80 Jahren erinnert.