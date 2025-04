Die Stadt Halle will das Grundwasser auf dem Gelände der ehemaligen Chemiewaffenfabrik "Orgacid" auf eine Belastung mit Senfgas überprüfen. Das teilte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. So seien bereits zwei neue Messstellen errichtet worden, eine dritte folge in den nächsten Monaten, um mögliche Altlasten zu finden. Zusätzlich sollen 26 bereits bestehende Messstellen reaktiviert werden.