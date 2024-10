Peyrot hatte sich schnell entschlossen, etwas ganz anderes zu machen. Mit Blick auf sei Alter erschien ihm das logisch, erzählt er. In Frankreich studierte Irénée Peyrot das Bäckereihandwerk, lernte Brioche zu backen, knetete sich durch unzählige Teige, probierte das Baguettebacken in allen seinen Varianten und beschloss nach sieben Monaten Lehrzeit, einer "Schnellbesohlung" also, das neu erlernte Handwerk mit an die Saale zu nehmen. Nach Halle in seine Wahlheimat.

Bildrechte: MDR/Konrad Paulus Sonnenburg

Derzeit schaut Peyrot dem Konditor im Café Wittekind über die Schulter, lernt die Abläufe in einer Bäckerei kennen und sattelt auch in der "deutschen Backkunst" auf. "Die Deutschen essen ganz anders Brot", hat der Franzose festgestellt. Während die Franzosen das Brot brechen und es zum "Tunken" verwenden, es also in die Suppe halten oder es zu Beilagen wie Käse, Wurst und mit Wein genießen, backen die Deutschen eher ein kantiges Brot. Ein Brot, was sie belegen können und was auch in den Brotkasten passt.