Die Stadt Halle setzt mit der Gebührenanpassung die vom Stadtrat 2020 beschlossene Parkgebührenordnung um. Demnach gibt es in der Altstadt keine Tages- und Wochentickets mehr. Zudem wird die maximale Parkzeit in Zone I auf drei Stunden begrenzt. Ziel sei es, die Parksituation in der Altstadt zu entspannen. In Zone II und III wird es in Einzelfällen noch Tages-, Wochen- und Monatskarten geben.