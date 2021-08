Open-Air Treffen Wie reagiert Halle auf Partys in der Innenstadt?

Im Sommer finden oft draußen Partys bis in die Nacht statt. In Städten kann das aber zu Konflikten mit Anwohnern führen, die sich durch den Partylärm belästigt fühlen. So auch ein MDR AKTUELL-Hörer: Er beschwert sich über den häufigen Lärm am Universitätsplatz in Halle. Ihm zufolge sind Gespräche mit den Feiernden ergebnislos geblieben, Stadt und Polizei würden nicht einschreiten. Er fragt sich, was die Stadt und die Universität als Eigentümer der Fläche unternehmen, um das Treiben einzudämmen?