Sanierung Gesperrte Peißnitz-Brücke in Halle: Befristeter Fährbetrieb kommt

Die für Fußgänger und Radfahrer wichtige Peißnitz-Brücke in Halle ist bis Mitte Juni gesperrt. Eine Fähre soll in dieser Zeit den Übergang über die Saale ermöglichen – zumindest an den Wochenenden. Das soll auch die Auswirkungen auf die Peißnitzbühne und das Peißnitzhaus mildern.