Die Peißnitzbrücke in Halle besteht aus Stahl – und rostet. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann

Die Brücke wurde in den Jahren 1898 und 1899 gebaut. Kurz zuvor hatte die Stadt Halle die Peißnitzinsel gekauft, um dort ein Naherholungsgebiet zu errichten. Die Brücke sollte als erste feste Verbindung – statt Fähren – das Stadtgebiet und die Insel vereinigen. Zuerst wurde die Brücke an einen Privatmann verpachtet. Dieser hatte das Recht, Brückengeld für die Benutzung zu erheben. Diese Regelung galt bis 1921, dann war die Brückennutzung kostenlos. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die 1945 gesprengt und kurze Zeit später wieder aufgebaut. In der DDR erhielt sie den Namen "Brücke der Freundschaft".