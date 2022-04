Unter der Peißnitz-Brücke fließt nicht nur die Saale, hier fährt auch die Parkeisenbahn. Bildrechte: MDR/Sven Stephan Die Peißnitzinsel Die mehr als 120 Jahre alte Brücke ist die einzige Verbindung zwischen Ziegelwiese und Peißnitzinsel. Viele Radler nutzen sie auf dem Weg zur Arbeit, denn sie ist der schnellste und dazu autofreie Weg zwischen Innenstadt auf der einen sowie Neustadt, Heide-Süd und Universitätsklinikum Kröllwitz auf der anderen Saale-Seite.



Zudem kommen viele Hallenser in ihrer Freizeit über die Peißnitzbrücke auf die Peißnitzinsel. Dort fährt die Parkeisenbahn, es gibt Gastronomie, Tennisplätze, Spielplätze und die Freilichtbühne. Die Insel ist auch über andere Brücken zu erreichen, doch für viele Hallenser ist das ein großer Umweg.

Konzertveranstalter mit großen Sorgen

Für Ulf Herden, der unter anderem auf der Bühne der Peißnitzinsel Konzerte veranstaltet, wäre die Variante mit einer Fähre eine gute Lösung. "Allerdings möchte ich vorschlagen, erst den Fährverkehr sicher einzurichten und dann die Brücke zu sperren", schreibt er in einem offenen Brief an die Stadt. Es gehöre sich, dass zuerst eine Lösung sicher sei, bevor gesperrt werde, um "damit den Schaden für eine Vielzahl von Institutionen, die das Freizeitangebot der halleschen Bürger in den vergangenen Jahren begleitet haben und dies auch in Zukunft tun möchten, gar nicht erst entstehen zu lassen".

Jazzfestival könnte gefährdet sein

Auf der Peißnitz-Insel finden jeden Sommer Konzerte statt. (Archivbild) Bildrechte: imago images / VIADATA Der Betreiber der Bühne denkt beispielsweise an ein Jazzfestival, das am 30. April an fünf Veranstaltungsorten in Halle stattfinden wird – unter anderem auf der Freilichtbühne. Selbst diese kostenfreie Veranstaltung sei ohne ausreichenden Zugang zum Veranstaltungsgelände weder für das Publikum noch für Sponsoren interessant, so Herden: "Bei einem Misserfolg wird es eine Weiterführung nicht mehr geben." Gleiches gelte für viele andere Projekte, die auf der Peißnitz vorbereitet sind.

Brücke zwischendurch wieder öffnen?