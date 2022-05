Ulf Herden, der unter anderem auf der Bühne der Peißnitzinsel Konzerte veranstaltet, sieht in der Variante mit einer Fähre eine gute Lösung. Allerdings, so seine Forderung in einem offenen Brief an die Stadt, gehöre es sich, zuerst eine Lösung zu suchen und anschließend zu sperren, um "damit den Schaden für eine Vielzahl von Institutionen, die das Freizeitangebot der halleschen Bürger in den vergangenen Jahren begleitet haben und dies auch in Zukunft tun möchten, gar nicht erst entstehen zu lassen".