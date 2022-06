Viele Hallenser und Hallenserinnen dürften sich darüber freuen. Denn die Fähre zur Peißnitz-Insel in Halle wird rege genutzt . An Freitagen und am Wochenende herrsche dort geschäftiges Treiben. Vor allem Radfahrer und Fußgänger nutzten die Gratisüberfahrten. Bis zu zehn Personen finden auf der überdachten Fähre Platz, auch Fahrräder können mitgenommen werden.

Die Bauarbeiten an der Peißnitz-Brücke selbst laufen wie geplant. Ende Juni soll die wichtige und stark frequentierte Brück wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden. Einziger Wermutstropfen: Die Kinderstadt auf der Peißnitz öffnet schon am 24. Juni ihre Tore und kann deshalb in den ersten Tagen nur über die Fähre oder lange Umwege erreicht werden. Aber vielleicht macht so eine Fahrt mit der Fähre den Kindern ja Spaß.