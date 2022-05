Die Ersatzfähre auf die Peißnitzinsel in Halle wird offenbar gut von der Bevölkerung angenommen. An Freitagen und am Wochenende herrsche dort geschäftiges Treiben, sagte Drago Bock, Stadtsprecher der Stadt Halle dem MDR SACHSEN-ANHALT. Radfahrer und Fußgänger nutzten die Gratisüberfahrten der Fähre. Man führe zwar keine Statistik, aber es sei ein geschäftiges Hin- und Her zu beobachten.