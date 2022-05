Halle Ersatzfähre zur Peißnitz-Insel gestartet

Nach der Sperrung der Brücke gibt es in Halle wieder eine direkte Verbindung auf die Peißnitzinsel. Am Freitag hat eine Fähre den Betrieb aufgenommen. Das Boot ist an Wochenende und Feiertagen im Einsatz. Die Nutzung ist kostenfrei.