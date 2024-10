Die Parkeisenbahn in Halle, der "Peißnitzexpress", soll vom kommenden Jahr an keinen Zuschuss von der Stadt mehr bekommen. Halle muss sparen. Die Stadtverwaltung verwies auf die Beigeordnete für Bildung und Soziales, Katharina Brederlow (SPD). Sie hatte demnach in der Ausschusssitzung am Dienstag erklärt, dass der Betrieb der Parkeisenbahn jedoch nicht in Gefahr sei.