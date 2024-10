Die Beigeordnete für Bildung und Soziales, Katharina Brederlow (SPD), hatte laut Stadtverwaltung in der Ausschusssitzung am Dienstag erklärt, dass der Betrieb der Parkeisenbahn trotz des gestrichenen Zuschusses nicht in Gefahr sei. Der Peißnitzexpress werde auch in den kommenden Jahren fahren.