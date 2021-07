"Heimliche Liebe" Peißnitzexpress in Halle bekommt einen Zug mit Elektromotor

Eine hallesche Attraktion für Jung und Alt soll für die Fahrt in die Zukunft gerüstet werden. Wie Stefan Hoffmann, Vorsitzender des Vereins Parkeisenbahnfreunde Halle/Saale , MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist der Triebwagen des Zuges "Heimliche Liebe" auf Elektroantrieb umgerüstet worden.

Das sei naheliegend, da der Peißnitzexpress in einem Naturschutzgebiet fahre. Außerdem setze man so auf eine Zukunftstechnologie, die überdies wartungsärmer sei als bei den zusätzlich genutzten Dieselloks. Umweltbewusst und leise: So soll die "Heimliche Liebe" künftig unterwegs sein.