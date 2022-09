In den Justizvollzugsanstalten gibt es nicht nur Hilfs- und Beratungsangebote, sondern auch die Möglichkeit, zu arbeiten und ein sogenanntes "Überbrückungsgeld" anzusparen. Ein Häftling verdient im bundesweiten Durchschnitt etwa ein bis drei Euro pro Stunde. Weil Häftlinge nicht als Arbeitnehmer gelten, bekommen sie keinen Mindestlohn. Ihre Beschäftigung wird als Resozialisierungsmaßnahme gewertet. Das angesparte Überbrückungsgeld soll nach der Haft den Lebensunterhalt in den ersten vier Wochen sichern und wird bei der Entlassung bar ausgezahlt.

Wir bewegen uns in einem Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle. Yves Plöhnert Leiter des Sozialen Dienstes in Halle

Der Resozialisierungsansatz spielt übrigens nicht nur in der Haft, sondern auch im Alltag des Sozialen Dienstes eine wichtige Rolle. "Wir bewegen uns in einem Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle", erklärt der Leiter des Sozialen Dienstes Halle, Yves Plöhnert. Einerseits wolle man den Straftätern helfen, ihre Probleme zu bewältigen und ein neues Leben anzufangen, andererseits müsse – gemäß der Auflagen des Gerichts – auch streng kontrolliert werden, wie es nach der Haft weitergeht, um zu verhindern, dass wieder neue Straftaten begangen werden. In dem Sinne habe der Soziale Dienst eine besondere gesellschaftliche Verantwortung.

Fabian Herbert (links) und Yves Plöhnert (rechts) arbeiten mit Straftätern, deren Auflagen verlangen, dass sie sich nach der Haft regelmäßig mit einem Sozialarbeiter austauschen. Bildrechte: Yves Plöhnert

Wovon es abhängt, ob die Resozialisierung gelingt

Meistens arbeiten die Sozialarbeiter zwischen zwei und fünf Jahre mit den Straftätern zusammen. Eine harte Zeit für viele von ihnen, denn je nachdem, wie lange man in Haft war, kann es sein, dass man erstmal vor dem völligen Nichts steht. Die alte Wohnung ist weg, Job, Konto und Krankenversicherung auch. Läuft es schlecht, führt der Weg aus der Haft in die Obdachlosigkeit. Selbst, wenn alle nötigen Anträge bei den Ämtern eingereicht werden, dauert es oft mehrere Wochen oder sogar Monate, bis zum Beispiel das erste Arbeitslosengeld da ist. Deshalb ist auch das Überbrückungsgeld so wichtig.

Ob einem Straftäter der Neustart gelingt, hängt nach Aussage von Yves Plöhnert von ganz vielen Dingen ab. So können ein fester Partner, der Wunsch, eine Familie zu gründen oder Verantwortung für seine Kinder zu übernehmen, Gründe sein, die verhindern, dass jemand wieder eine Straftat begeht. Oft seien es auch Veränderungen im Freundeskreis oder der Umzug in eine neue Stadt, die dazu beitragen können, dass ein Straftäter aus dem Teufelskreis ausbricht, in dem er sich jahrelang befunden hat. Der mit Abstand wichtigste Faktor sei aber die Arbeit, sagt Fabian Herbert. Wenn jemand eine Beschäftigung und dadurch einen strukturierten Alltag habe, schütze das am stärksten davor, wieder straffällig zu werden. Neben bestimmten Lebenslagen, hänge das natürlich auch von der psychischen Struktur eines Menschen ab. Auch, ob ein Straftäter Drogen nimmt, beeinflusst seine Chancen.

Neben all diesen Faktoren spiele auch das Alter eine wichtige Rolle dabei, ob ein Mensch wieder kriminell wird, erklärt Herbert. Beim Sozialen Dienst in Halle würden zum Beispiel viele junge Straftäter betreut, die noch in der Entwicklung sind. Herbert und Plöhnert erleben es nach eigener Aussage immer wieder, dass Menschen im Laufe der Jahre reifer werden und ihr Alltag sich durch Beziehungen, Arbeit und ein anderes Umfeld so stark verändert, dass sie keine neuen Straftaten mehr begehen.

Der Soziale Dienst der Justiz in Halle befindet sich gut versteckt im abgelegenen Stadtteil Ammendorf. Bildrechte: Yves Plöhnert

Schwierige Fälle

Herbert erzählt, dass er aber auch mit Straftätern zu tun hat, die seit ihrem 16. Lebensjahr immer wieder auffällig geworden sind und die er im Grunde schon sein ganzes Berufsleben begleitet. "Aber auch die haben ein Recht auf eine menschenwürdige Existenz", sagt Herbert. Das zu ermöglichen, sei dann zweifellos schwierig und anstrengend, aber in seinen Augen absolut notwendig. Ihm bleibe dann nichts anderes übrig, als seine Arbeitsansätze zu relativieren. Er versuche in solchen Fällen nicht mehr, eine große Veränderung herbeizuführen, sondern die Lebensrealität seines Gesprächspartners zu verstehen und auf dieser Basis Hinweise zu geben. Manchmal scheitern die Sozialarbeiter aber auch. Dann müssen sie sich eingestehen, dass sie dem ein oder anderen Klienten nicht mehr helfen können, zum Beispiel Alkoholikern, den häufig jede Motivation fehle, ihre Lage zu verändern. Etwa jeder dritte Straftäter wird innerhalb von drei Jahren wieder straffällig. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

"Die meisten sind nur einmal bei uns"

"Solche Fälle sind aber die absolute Ausnahme", ergänzt Yves Plöhnert. "Die meisten sind nur einmal bei uns und schaffen es dann nicht nochmal straffällig zu werden." Es gebe allerdings immer mal Fälle, wo Straftäter zwei, drei oder vier Mal betreut werden müssen, aber dann kämen sie eben kein fünftes oder sechstes Mal. Plöhnert glaubt, dass sich straffälliges Verhalten bis zu einem gewissen Grad auch "auswachsen" kann. Der Ansatz des Sozialen Dienstes sei, dieses "Auswachsen" zu begleiten und im Idealfall zu verhindern, dass weitere Straftaten begangen werden.

Aber auch eine Veränderung der Straftaten könne eine erste positive Entwicklung sein, meint Plöhnert. "Also ich sehe es in meiner Arbeit schon als Erfolg an, wenn ich es schaffe, dass ein schwerer Gewaltverbrecher zum Beispiel keine Gewaltstraftaten mehr begeht, sondern vielleicht nur noch Diebstahlshandlungen." Dann habe er, wie Plöhnert sagt, auch schon etwas erreicht, weil die Opfer immerhin nicht mehr körperlich verletzt würden.

Es braucht mehr Unterstützung

Für die meisten Menschen ist das Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes bewegen, nach Aussage von Yves Plöhnert vor allem eine Parallelwelt, die sie nicht verstehen. Aber genau deshalb sei es besonders wichtig, die Tätigkeit der Sozialarbeiter zu fördern, denn am Ende sei jede Straftat eine zu viel. Um das zu verhindern, würden sie zu jedem Einzelnen eine persönliche Arbeitsbeziehung aufbauen und ihre Klienten Schritt für Schritt begleiten. Dafür brauche es aber entsprechende Ressourcen.