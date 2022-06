Peter Maffay und Franckesche Stiftungen Halle kooperieren

Engagement für Kinder Peter Maffay und Franckesche Stiftungen kooperieren

Die Franckeschen Stiftungen in Halle und Peter Maffay wollen in Zukunft zusammen arbeiten und sich um benachteiligte Kinder kümmern. Kinder sollen zum Austausch in ein "Tabaluga-Haus" in Bayern fahren.