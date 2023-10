Obwohl es in den vergangenen Wochen viel geregnet hatte, ist die Bahn laut Rennclub bereit für den Renntag. "Die Bahn ist in Ordnung. Sie kann zum Glück sehr viel Wasser schlucken, wie wir sagen", erklärte Vorstandsmitglied Neugeboren. Allerdings seien immer noch nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen, die wegen des Hochwassers von vor zehn Jahren nötig sind.

Zum Problem könnte am Renntag die Parksituation werden: Der große Parkplatz der Pferderennbahn ist momentan noch Baustelle. Besucher sollen laut Rennclub am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen (Rennbahnkreuz) oder am Saale-Center beziehungsweise am Sandanger parken.