In Halle-Neustadt werden mithilfe eines Pilotprojekts Sensoren als Pflegeunterstützung getestet.

Viele sorgen sich bei dem Thema vor "Überwachung", doch das ist unbegründet, glaubt der Unternehmensgründer.

Neue Ideen bei der Pflege sind notwendig, weil die Gesellschaft weiter altert.

Wenn Harald Angelstein in Halle-Neustadt aus dem Fenster schaut, dann sieht er auf gepflegtes Grün. Er schätzt die Lebensqualität in seinem Umfeld und möchte hier noch möglichst lange seinen aktiven Ruhestand gestalten. Obwohl er alleine wohnt, fühlt er sich nicht allein gelassen – auch dank der Sensoren, die in seiner Wohnung installiert sind. 35 solcher Sensoren sollen dafür sorgen, dass Angelstein im Alter sicher ist und schnell Hilfe bekommt, wenn etwas passiert. Kameras sind nicht installiert.

Der Rentner hat sich auch wegen eines Vorfalls, den er selbst erlebt hat, für die Technik in seiner Wohnung entschieden. Seine Mutter war in ihrer Wohnung gestürzt und blieb zunächst ohne Hilfe. Danach kam sie in ein Altersheim. Das möchte Harald Angelstein sich ersparen.

Kein Überwachungsgefühl

Wenn er in seinem Bekanntenkreis von den Sensoren in seiner Wohnung spricht, dann kommt als erstes die Frage, ob er denn jetzt überwacht werde. Harald Angelstein hat selbst in einem Rechenzentrum gearbeitet. Er versteht die Vorbehalte, sagt aber: "Anfangs fanden das viele komisch, als lebte ich in einem Überwachungszentrum. Aber das kann ich ausräumen. Ich lebe nach wie vor ganz normal weiter. Aber ich kann mich duschen und habe einen Sturzsensor im Bad." Für Angelstein bedeutet das mehr Sicherheit. Gesteuert werden die Sensoren über ein Tablet, welches einfach zu bedienen ist.

Künstliche Intelligenz im Einsatz