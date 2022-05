Internationaler Tag der Pflege Pflegepersonal demonstriert in Halle

Zum Internationalen Tag der Pflege haben am Donnerstag mehrere hundert Menschen in Halle für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche demonstriert. Die Demo war vom "Walk Of Care" organisiert worden. Die Route führte vom Steintor über den August-Bebel-Platz zur Ziegelwiese. In der Ankündigung hieß es, es sei in den vergangenen Monaten viel geklatscht aber zu wenig getan worden.