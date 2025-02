Über Ragna Schirmer Ragna Schirmer wurde 1972 in Hildesheim geboren. Sie hat in Hannover studiert und war anschließend zehn Jahre lang als Professorin für Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim engagiert.



Neben ihrer Konzerttätigkeit unterrichtet sie in verschiedenen Meisterkursen und fördert im Instrumentalzweig des Begabten- und Hochbegabtenzentrums der in den Franckeschen Stiftungen in Halle beheimateten Latina August Hermann Francke den musikalischen Nachwuchs.