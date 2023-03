Bis kurz vor der Eröffnung des neuen Planetariums am Holzplatz in Halle regnet es in Strömen. Doch dann, kurz vor 17 Uhr, hat Petrus ein Einsehen. Der Himmel reißt auf, die Sonne kommt durch und vertreibt die grauen Regenwolken. Die Sterne scheinen günstig zu stehen für das hallesche Planetarium. Der Chef, Dirk Schlesier, strahlt über das ganze Gesicht.