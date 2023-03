Nach vier Jahren Bauzeit ist am Donnerstag das neue Planetarium in Halle eröffnet worden. Es ist das modernste in ganz Europa, sagt Leiter Dirk Schlesier. An der feierlichen Zeremonie hat neben Bürgermeister Egbert Geier auch Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) teilgenommen. "Mit der Verwandlung des alten Gasometers in das neue Planetarium ist gelungen, einen wundervollen Ort der Begegnungen, der außerschulischen und kulturellen Bildung und eine außergewöhnliche Stelle für Veranstaltungen zu schaffen", so die Ministerin in ihrer Rede.