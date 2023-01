Nach Bauverzögerung Neues Planetarium in Halle soll Ende März eröffnen

Der Termin für die Eröffnung des Planetariums in Halle steht nicht mehr in den Sternen. Ende März wird der Rundbau am Holzplatz, begleitet von Veranstaltungen, offiziell eröffnet. Das alte Planetarium auf der Peißnitz fiel der Flut 2013 zum Opfer. Die Eröffnung des Nachfolgers hatte sich wegen Fehlern an der Kuppel verzögert.