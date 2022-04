Im August 2021 sieht die Sternenkuppel von außen so aus: Sie besteht aus 144 Aluminium-Segmenten und misst an der Basis einen Durchmesser von zwölf Metern. Produziert wurde die sechs Tonnen schwere Kuppel in Ohio, USA und ist im Herzen des Planetariums untergebracht. Bildrechte: dpa