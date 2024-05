Vier Promille Am Infostand: Politiker in Halle bedroht

11. Mai 2024, 12:31 Uhr

In Halle ist am Freitag ein Politiker an einem Infostand seiner Partei von einem 39-Jährigen bedroht worden. Der Mann bekam einen Platzverweis erteilt. Laut Polizei war er volltrunken.