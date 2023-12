Vor dem Hauptbahnhof in Halle ist in der Nacht zum Donnerstag ein Polizeiauto in Flammen aufgegangen. Das hat eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Streifenwagen bereits komplett gebrannt. Durch die Hitze sei ein weiteres Fahrzeug der Bundespolizei beschädigt worden. Kriminaltechniker seien im Einsatz gewesen.