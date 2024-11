Auf der Bahnstrecke Halle – Nordhausen ist ein Güterzug mit einem Rasenmäher kollidiert. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Magdeburg hatten unbekannte Täter den Rasenmäher am Freitagabend ins Gleisbett gestellt. Kurz nach dem Zusammenstoß meldete der Lokführer eines zweiten Güterzuges auf dem Gegengleis zwei Betonteile. Er konnte noch rechtzeitig bremsen. Verletzt wurde niemand. Die Strecke wurde bis 20:38 Uhr gesperrt – beide Züge verblieben bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei vor Ort. Nach Polizeiangaben hatten deshalb fünf Züge insgesamt 120 Minuten Verspätung.

"Bei dieser Tat handelt es sich um eine schwerwiegende Straftat", teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit. Es hätten Menschen sterben können. Die Bundespolizei hat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat gebeten. Wer am Freitag zwischen 19:00 und 19:40 Uhr verdächtige Personen in Wörmlitz – einem Stadtteil von Halle – an den Bahngleisen auf Höhe der Kalininstraße 43 gesehen habe, solle die Polizei verständigen.