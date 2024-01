Bildrechte: imago/Ralph Peters

Täter flüchtet Mitarbeiterin verhindert Banküberfall

04. Januar 2024, 17:49 Uhr

Ein versuchter Banküberfall in Halle ist am Mittwoch gescheitert. Ein maskierter und mutmaßlich bewaffneter Mann drang in eine Filiale ein und wollte Geld erpressen. Eine Mitarbeiterin verhinderte den Raub.