Bildrechte: picture alliance/dpa

Menschen in Sicherheit gebracht Polizeieinsatz in Halle: Verdacht auf Bau einer Bombe

06. April 2024, 16:10 Uhr

Die Polizei ist in Halle am Samstag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Es gibt den Verdacht, dass ein Mann in einer Wohnung eine Bombe bauen wollte. Die Polizei war ursprünglich gerufen geworden, weil der Mann fremdenfeindliche Parolen gerufen haben soll.