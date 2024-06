Am vergangenen Freitag hatte ein 27 Jahre alter Afghane mehrere Personen bei einer privaten EM-Feier in Wolmirstedt im Landkreis Börde mit einem Messer verletzt. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) kündigte an, auf der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz über den Umgang mit Messern in der Öffentlichkeit beraten zu wollen.