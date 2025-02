Auf Kamerabildern entdeckt Polizei findet 13-Jährigen aus Halle in Österreich

Hauptinhalt

26. Februar 2025, 11:28 Uhr

In Halle wurde am Dienstag ein 13-jähriger Junge vermisst. Das zuständige Polizeirevier startete eine Öffentlichkeitsfahndung und fand den Jungen in Österreich.