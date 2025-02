Die Polizei in Halle sieht ihre Anstrengungen, Straßenkriminalität zu bekämpfen, auf einem guten Weg. Dies gilt nach Einschätzung der Behörde besonders im Bereich des Riebeckplatzes. Hier habe man seit Oktober vergangenen Jahres die Präsenz der Beamten deutlich erhöht, und zwar in Abstimmung mit der Stadt Halle und anderen Behörden. Damals hatte es deutliche Kritik von Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) an der Arbeit der Beamten am Riebeckplatz und dem früheren Maritim-Hotel gegeben.