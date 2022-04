Ein 19-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau haben am Samstag in Halle alarmierte Polizisten attackiert, die den lautstarken Streit der beiden schlichten wollten. Die Beamten seien vor Ort jedoch gleich von dem Mann beleidigt und angegriffen worden, wie die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mitteilte.