In Halle (Saale) ist ein Mann bei einem Schockanruf um mehrere Hunderttausend Euro betrogen worden. Das teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit. Demnach erhielt der 88-Jährige am Freitag einen Anruf: Seine Tochter sei in einen Unfall verwickelt gewesen und er müsse nun Kaution stellen, damit sie freikommt.