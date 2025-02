Bildrechte: imago/photothek

Polizeihubschrauber im Einsatz Polizei erwischt Graffitisprayer auf frischer Tat

Hauptinhalt

24. Februar 2025, 16:49 Uhr

In der vergangenen Woche hat die Polizei in Halle und im Saalekreis mehrfach Graffitisprayer gestellt. Sie wurden jeweils auf frischer Tat von Beamten in einem Hubschrauber entdeckt. Gegen die Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung erstattet.