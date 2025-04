Während die Gewalt durch Jugendliche in Halle zurückgeht, steigt sie deutschlandweit an. Das legen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik nahe. Der Bundesverband für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie e.V. (bkj) sieht in diesen Zahlen eine dringende Handlungsaufforderung an Politik und Gesellschaft, verstärkt in psychotherapeutische Prävention, sozialpädagogische Begleitung und effektive strafrechtliche Maßnahmen zu investieren. Der BKJ hat deshalb zehn Forderungen aufgestellt, die der MDR im Folgenden wiedergibt:



1. Prävention in Schulen ausbauen: Zusätzliche pädagogische Fachkräfte, die speziell im Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen geschult sind, müssen in Schulen fest integriert werden.



2. Schulpsychologie bedarfsgerecht planen und einsetzen: Jede Schule braucht eine ausreichende Anzahl an Schulpsychologinnen, die gezielt frühzeitig intervenieren können.



3. Jugendgerichtshilfe stärken: Die Jugendgerichtshilfe muss personell und fachlich besser ausgestattet werden, um adäquate Maßnahmen wie Sozialstunden und erzieherische Interventionen sinnvoll steuern zu können.



4. Pädagogische und therapeutische Täterarbeit ausbauen: Programme zur Rückfallprävention, zur Reflexion von Gewaltverhalten und zur Stärkung der emotionalen Reifung von Tätern müssen flächendeckend eingeführt werden.



5. Freie Träger und Jugendhilfe stärken: Familienunterstützende Maßnahmen durch freie Träger müssen finanziell gefördert und ausgebaut werden, um Risikofamilien frühzeitig aufzufangen.



6. Täter-Opfer-Ausgleichsarbeit intensivieren: Der direkte Austausch zwischen Opfern und Tätern kann Schuldverständnis und Verantwortung fördern. Solche Programme müssen systematisch ausgeweitet werden.



7. Schnellere gerichtliche Entscheidungen: Die Justiz muss zügiger auf jugendliche Gewalttäter reagieren, um direkte Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen zeitnah umzusetzen.



8. Jugendstrafvollzug optimieren: Der Strafvollzug für Jugendliche muss verstärkt auf Wertebildung, emotionale Reifung und Verantwortungsübernahme abzielen, um Rückfälle zu vermeiden.



9. Soziale Ursachen in Risikomilieus berücksichtigen: Jugendliche aus benachteiligten sozialen Schichten benötigen Perspektiven und alternative Selbstwirksamkeitserfahrungen, um Gewalt als Ausdruck von Ohnmacht und Frustration zu vermeiden.



10. Gewaltbereite Subkulturen gezielt adressieren: Auf kommunaler Ebene müssen Polizei, Jugendhilfe und Sozialarbeit gemeinsam gegen gewaltbereite Gruppierungen vorgehen und diesen alternative Wege aufzeigen.