07. April 2025, 11:44 Uhr

Über 70 Prozent der Jugendlichen in Halle attestieren der Stadt ein großes Gewaltproblem. Zahlreiche Befragte gaben an Menschen zu kennen, die in der Freizeit oder der Schule Waffen mit sich führten. In der Befragung ging es auch darum, was sich die Jugendlichen wünschen.