Neue Folgen geplant Polizeiruf 110 aus Halle geht weiter

Ende Mai wird ein neuer "Polizeiruf 110" aus Halle mit einem neuen Ermittlerteam ausgestrahlt. In "An der Saale hellem Strande" ermitteln Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Kommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) in einem mysteriösen Mordfall, der bereits mehrere Monate zurückliegt.