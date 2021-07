Wer sich mit Peter Richter unterhält, bemerkt schnell, dass er mit seinem Ärger über die Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle nicht hinter dem Berg hält. Der 58-Jährige kritisiert die geplanten Erweiterungen bei jeder Gelegenheit: "Wir waren schon irgendwie ein bisschen gefasst drauf, was passiert. Aber das ist alles so einfach nicht mehr hinnehmbar. Wir stehen hier vor Belastungen, die sehr extrem sein werden." Damit meint Richter die mit einem Ausbau einhergehende Zunahme von Fluglärm, der auch gesundheitsschädliche Auswirkungen auf die Anwohner haben wird. Zu diesem Schluss kommt ein vor wenigen Wochen veröffentlichtes lärmmedizinisches Gutachten der Universität Mainz, das von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag in Auftrag gegeben wurde.

Schon in den frühen 2000er-Jahren begann Peter Richter sich daher in der Bürgerinitiative IG Nachtflugverbot gegen den nächtlichen Fluglärm in Leipzig/Halle zu engagieren. Seit nun 17 Jahren studiert Richter deshalb Planfeststellungsverfahren, organisiert Versammlungen und schreibt Einwendungen. In den vergangenen Monaten ist das nun zu einer seiner Hauptbeschäftigungen geworden: "Natürlich ist es eine besondere Situation mit dem Ausbau. Ich bin jetzt ungefähr ein Vierteljahr sehr intensiv unterwegs. Wir machen momentan Informationsveranstaltungen für die Bürger und damit die Menschen endlich auch aus nächster Nähe mitkriegen, um was es sich hier handelt, was noch auf sie zukommt." Peter Richter organisiert Veranstaltungen, um auf die Probleme am Flughafen Leipzig/Halle aufmerksam zu machen. Bildrechte: MDR/Thomas Tasler

Vom Provinzflughafen zum internationalen Drehkreuz

Es scheint, als wäre Richter in den letzten Jahren lauter und noch deutlicher geworden. Als wollte er sich so mehr Gehör verschaffen – in der Öffentlichkeit aber auch bei der Politik. Denn mit seiner Forderung nach einem Ausbaustopp konnte er sich bislang nicht durchsetzen. Stattdessen entwickelte sich der Flughafen Leipzig/Halle vom einstigen Provinzflughafen zu einem Airport von Weltrang. Heute ist der "LEJ" – so das internationale Kürzel des Flughafens – eines der wichtigsten internationalen Luftfrachtdrehkreuze. Dutzende Frachtlinien fliegen von hier aus in alle Welt. Sei es klassisches Expressgut für Spanien, Corona-Impfstoff für Singapur oder hunderte junger Rinder für Kuwait. Der LEJ ist zweifelsohne eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte für Mitteldeutschland.