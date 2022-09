Denn aus Sicht der Expertin stehe man erst am Anfang: "Wir sind noch nicht in der Mitte der Krise. Sondern wir stehen quasi von den Auswirkungen her noch am Anfang." Der Großteil der Preissteigerungen komme erst noch. "Das heißt, wir werden voraussichtlich Inflationsraten in der Nähe von zehn Prozent im Herbst und Winter haben." Die vollen Steigerungen der Gaspreise, die sich an den Börsen bereits abzeichneten, würden die Verbraucher erst in einiger Zeit zu spüren bekommen.