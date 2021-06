Geplante Kürzungen an Agrar-Fakultät Studierende und Landwirte protestieren gegen Sparpläne der Uni Halle

In Halle haben Studierende und Landwirte am Dienstag für den Erhalt der Agrar-Fakultät an der Martin-Luther-Universität protestiert. Dutzende Traktoren zogen in einem Protestzug durch die Innenstadt zum Universitätsplatz. Dort fand eine Kundgebung gegen die Sparpläne der Universität statt, an der sich laut Veranstalter rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten. Zu dem Protest hatte die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Grund ist die Sorge um die Zukunft des Instituts für Agrar- und Ernährungswissenschaften, das von den kürzlich bekannt gewordenen Sparplänen an der Hochschule betroffen wäre.

Wissenschaft im Agrarsektor muss zukunftsfähig bleiben

Landwirte unterstützten die Demo. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu Landwirt Helge Beckurs aus Oschersleben sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Rande der Demonstration: "Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft nehmen jeden Tag zu. Wir haben immer mehr zu erbringen, aber bekommen immer weniger Geld für unsere Produkte. Und wir müssen uns den Situationen auf dem Weltmarkt stellen." Deshalb würden die Agrarwissenschaften unbedingt gebraucht, "gerade im Zentrum von Deutschland, um hier weiterhin Forschung und Lehre zu haben und den Zukunftsanforderungen gerecht zu werden."

Beckurs habe beobachtet, wie in vielen Ländern die Wissenschaft im Agrarsektor seit 1990 zusammengebrochen sei. "In Deutschland haben wir in Halle einen der führenden Standorte mit guter internationaler Reputation. Wir transferieren unser Wissen in die Welt und nicht andersrum. Ich befürchte, dass wir demnächst das Wissen aus dem Ausland einkaufen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, es selbst zu vermitteln", so Beckurs.

Direktor der Agrar-Fakultät: "Situation ist kritisch"

Der Direktor des Instituts für Agrar- und Ernährungswissenschaften, Hermann Swalve, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, angesichts der Vielzahl der Aufgaben seiner Fakultät hätten Stellenstreichungen Auswirkungen auf die Qualität der Lehre am Standort. Die Situation an seinem Institut sei bereits jetzt "ziemlich kritisch".

Hermann Swalve ist seit 2002 Professor für Tierzucht in Halle. Bildrechte: Hermann Swalve Seine Fakultät decke eine Breite an Wissenschaften ab, für die eine gewisse Zahl an Professuren notwendig seien. Aktuell unterrichten am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften 19 Professoren rund 1.000 Studentinnen und Studenten. Damit sei die Fakultät bereits am Limit. "Wir können uns dieses Limit im Moment nur noch leisten, weil es hier am Standort Halle eine ganze Reihe von Forschungseinrichtungen außerhalb der Universität gibt, die im Bereich der Agrarwissenschaften forschen und mit denen wir kooperieren und sie als Gastprofessor eingebunden haben", so Swalve.